Євро-2020 може відбутись не у 12-ти містах Європи, як це планувалось раніше.

Великобританія готова прийняти всі матчі Євро-2020. З відповідною пропозицією влада Сполученого Королівства хоче звернутись в УЄФА, стверджує The Sunday Times.

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За даними джерела, міністри країни вже розробили всі потрібні плани, що дозволять вболівальникам повернутись на стадіони. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон навіть готовий пришвидшити темпи вакцинації дорослого населення від коронавірусу, про що оголосить незабаром. Також високопосадовець планує опублікувати дати зняття конкретних карантинних обмежень.

Наразі невідомо, чи погодиться УЄФА на пропозицію Великобританії. Попередньо турнір мав відбутись в 12 європейських містах: Лондоні, Санкт-Петербурзі, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі.

Зазначимо, у змаганнях братиме участь і збірна України. У групі В на Євро-2020 "синьо-жовтим" протистоятимуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Турнір проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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