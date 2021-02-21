Евро-2020 может состояться не в 12-ти городах Европы, как это планировалось ранее.

Великобритания готова принять все матчи Евро-2020. С соответствующим предложением власти Соединенного Королевства хотят обратиться в УЕФА, утверждает The Sunday Times.

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По данным источника, министры страны уже разработали все необходимые планы, которые позволят болельщикам вернуться на стадионы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже готов ускорить темпы вакцинации взрослого населения от коронавируса, о чем объявит в ближайшее время. Также чиновник планирует опубликовать даты снятия конкретных ограничений.

Пока неизвестно, согласится ли УЕФА на предложение Великобритании. Предварительно турнир должен был состояться в 12-ти европейских городах: Лондоне, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Отметим, в соревнованиях примет участие и сборная Украины. В группе В на Евро-2020 "сине-желтым" будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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