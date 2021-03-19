"У матчі з Ромою Шахтар залишився без підтримки уболівальників. Я з усією відповідальністю ставлюся до ситуації з коронавірусом як в Києві, так і в Україні. І розумію, наскільки це небезпечна історія, адже сам перехворів свого часу.

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Обурливо виглядала сама історія з вибірковістю. У четвер всі публічні заклади були відкриті: працювали ТЦ, в Палаці Україна було представлення балету в 3D. У цей самий час у Києві відбувся хокейний матч. Чому НСК Олімпійський закрили? Пустити 14 тисяч осіб було б не страшно. Добре, якщо дійсно коронавірус атакує, то в такому випадку можна було б закрити все. Але цього не сталося. Головним рішенням було – закрити цей матч.

Тут йдеться про якусь недбалість, дурість або злочин. Чому? Куди піде людина в Києві? Вона піде на Хрещатик і на Майдан, і там проведе час. А якщо подивитися футбол – вона піде в паб. Не впустити приїжджих на відкритий стадіон, а відправити їх в закрите приміщення! Люди опинилися на головах один в одного. Це рішення не сприяло зупинці епідемії в столиці, а збільшило ймовірність її розвитку. Якщо влада вирішила закривати, то закривати потрібно було все. Велика дурість і злочин проти свого народу", – резюмував директор ТК Футбол в ефірі програми Денисов Time.

До слова, рішення про заборону присутності глядачів на матчі Шахтаря проти Роми було ухвалене менш ніж за добу до самої зустрічі. Українці програли італійцям 1:2 (1:5 за сумою двох поєдинків) та вилетіли з турніру на стадії 1/8 фіналу.

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