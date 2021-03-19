"В матче с Ромой Шахтер остался без поддержки болельщиков. Я со всей ответственностью отношусь к ситуации с коронавирусом как в Киеве, так и в Украине. И понимаю, насколько это опасная история, ведь сам переболел в свое время.

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Возмутительно выглядела история с избирательностью. В четверг все публичные заведения были открыты: работали ТЦ, во Дворце Украина было представление балета в 3D. В это же время в Киеве состоялся хоккейный матч. Почему НСК Олимпийский закрыли? Пустить 14 тысяч человек было бы не страшно. Хорошо, если действительно коронавирус атакует, то в таком случае можно было бы закрыть все. Но этого не произошло. Главным решением было – закрыть этот матч.

Здесь речь идет о какой-то халатности, глупости или преступление. Почему? Куда пойдет человек в Киеве? Он пойдет на Крещатик и на Майдан, и там проведет время. А если посмотреть футбол – он ​​пойдет в паб. Не пустить приезжих на открытый стадион, а отправить их в закрытое помещение! Люди оказались на головах друг у друга. Это решение не способствовало остановке эпидемии в столице, а увеличило вероятность ее развития. Если власти решили закрывать, то закрывать нужно было все. Большая глупость и преступление против своего народа", – резюмировал директор ТК Футбол в эфире программы Денисов Time.

К слову, решение о запрете присутствия зрителей на матче Шахтера против Ромы было принято менее чем за сутки до самой встречи. Украинцы проиграли итальянцам 1:2 (1:5 по сумме двух поединков) и вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

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