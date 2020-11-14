Багатостраждальний чемпіонат Європи-2020 може повернутися до звичного формату проведення. Сполучено Королівство Великої Британії та Північної Ірландії може стати одноосібним господарем турніру.

Британія прагне прийняти всі матчі Євро-2020, стверджує Daily Mail.

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УЄФА через пандемію коронавірусу продовжує шукати альтернативні варіанти проведення чемпіонату. Одним із них нібито може стати формат із однією країною-господарем. Британські стадіони можуть прийняти поєдинки форуму, що триватиме з 11 червня до 11 липня 2021-го. Крім того, спеціальне тестування фанатів навіть уможливить присутність уболівальників.

До слова, Англія, Шотландія і Уельс вийшли на чемпіонат Європи, а Північна Ірландія програла в плей-офф.

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