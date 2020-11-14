Великобритания предложила принять Евро-2020 – УЕФА начал консультации
Многострадальный чемпионат Европы-2020 может вернуться к привычному формату проведения. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии может стать единоличным хозяином турнира.
Британия стремится принять все матчи Евро-2020, утверждает Daily Mail.
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УЕФА из-за пандемии коронавируса продолжает искать альтернативные варианты проведения чемпионата. Одним из них якобы может стать формат с одной страной-хозяйкой. Британские стадионы могут принять поединки форума, который состоится 11 июня-11 июля 2021-го. Кроме того, специальное тестирование фанатов даже сделает возможным присутствие болельщиков.
К слову, Англия, Шотландия и Уэльс вышли на чемпионат Европы, а Северная Ирландия проиграла в плей-офф.
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