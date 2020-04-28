"Вели переговоры с Селезневым": Костышин готов поработать в Колосе еще и с Алиевым и Милевским

Наставник Колоса признался, что был бы не против иметь в своем распоряжении бывших игроков сборной Украины – Александра Алиева, Евгения Селезнева и Артема Милевского.

"Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба и директоров заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении – это самое главное.

Селезнев убежден, что в паре с Милевским разорвал бы чемпионат Турции

Думаете у нас нет или не было проблемных ребят? Что касается Алиева и Милевского, разве они – проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда бы посмотрели на них. Впрочем, не надо заголовков, что Костышин изменил бы Алиева и Милевского", – рассказал Костышин в эфире Youtube-канала Бомбардир.

К слову, после 23 туров УПЛ Колос занимает 6 место в турнирной таблице.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА