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"Вели переговоры с Селезневым": Костышин готов поработать в Колосе еще и с Алиевым и Милевским

17:35 64 Читати українською
"Вели переговоры с Селезневым": Костышин готов поработать в Колосе еще и с Алиевым и Милевским
Евгений Селезнев и Артем Милевский / фото из соцсетей

Наставник Колоса признался, что был бы не против иметь в своем распоряжении бывших игроков сборной Украины – Александра Алиева, Евгения Селезнева и Артема Милевского.

"Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба и директоров заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении – это самое главное.

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Думаете у нас нет или не было проблемных ребят? Что касается Алиева и Милевского, разве они – проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда бы посмотрели на них. Впрочем, не надо заголовков, что Костышин изменил бы Алиева и Милевского", – рассказал Костышин в эфире Youtube-канала Бомбардир.

К слову, после 23 туров УПЛ Колос занимает 6 место в турнирной таблице.

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Трансферы Александр Алиев Александр Алиев Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Трансферы чемпионата Украины Артем Милевский Артем Милевский Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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