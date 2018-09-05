Роналду погрожує судом телекомпанії за репортаж про його кохану

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду обурений сюжетом одного з телеканалів, який присвячений його дівчині Джорджині Родрігес.
Один з телеканалів оприлюднив сюжет, в якому привідкрив деякі таємниці життя коханої Роналду Джорджини Родрігес, повідомляє видання AS.
За інформацією видання, в сюжеті згадувалося, що дівчина припинила спілкування з сім'єю після того, як зійшлася з португальцем. Зазначалося також, що Джорджина перестала відвідувати свою літню бабусю, яка її виховувала, а також не спілкується з батьком, який переніс інсульт.
Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес
Роналду доручив своїм адвокатам зв'язатися з представниками телекомпанії, щоб припинити трансляцію сюжетів про Джорджину. Португалець готовий подати в суд, щоб домогтися заборони на показ подібних матеріалів.
Повідомляється, що сама телекомпанія пішла назустріч Кріштіану і заборонила журналістам проводити розслідування щодо Джорджини.
Дівчина тижня. Пристрасна мадридська Попелюшка, яка заради Роналду готова на будь-які жертви, але прохолодна до футболу