Роналду погрожує судом телекомпанії за репортаж про його кохану

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду обурений сюжетом одного з телеканалів, який присвячений його дівчині Джорджині Родрігес.

Один з телеканалів оприлюднив сюжет, в якому привідкрив деякі таємниці життя коханої Роналду Джорджини Родрігес, повідомляє видання AS.

За інформацією видання, в сюжеті згадувалося, що дівчина припинила спілкування з сім'єю після того, як зійшлася з португальцем. Зазначалося також, що Джорджина перестала відвідувати свою літню бабусю, яка її виховувала, а також не спілкується з батьком, який переніс інсульт.

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Роналду доручив своїм адвокатам зв'язатися з представниками телекомпанії, щоб припинити трансляцію сюжетів про Джорджину. Португалець готовий подати в суд, щоб домогтися заборони на показ подібних матеріалів.

Повідомляється, що сама телекомпанія пішла назустріч Кріштіану і заборонила журналістам проводити розслідування щодо Джорджини.

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