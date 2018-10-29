Болельщица Ювентуса №1: соблазнительная девушка Роналду кардинально изменила имидж, разыграв фанатов

Невеста Криштиану Роналду стала большой фанаткой Ювентуса. Джорджина Родригес часто посещает матчи туринского гранда, а на днях в соцсети поделилась своим новым цветом волос.

Роналду продолжает забивать за Ювентус, пока Реал лихорадочно ищет нового бомбардира. Именно в Турине Криштиану первым среди всех футболистов забил 400-й гол в топ-лигах Европы. Пока португальца обвиняют в изнасиловании, его любимая не обращает на это внимания и добавляет себе фанатов с каждым днем.

У Джорджины уже есть более 7,5 млн подписчиков в Инстаграми. Испанка в соцсети разыграла своих поклонников, опубликовав фото в виде блондинки: "Я сошла с ума и перекрасила волосы". Почти сразу после этого она кого-то успокоила, а кого-то разочаровала – остается с черными волосами. Интересно, что больше лайков собрала обновленная версия модели (более 1,2 миллиона).

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Девушке Криша не чужд футбол. Когда тот играл за Реал, ее часто можно было увидеть на трибунах Сантьяго Бернабеу. Теперь она ходит на Ювентус Стэдиум и обращается к КР7 в соцсети: "Ты всегда преодолеваешь все препятствия на своем пути. Спасибо, что даешь нам возможность наслаждаться твоей игрой. Всегда больше и лучше. Люблю тебя, лучший в мире".

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