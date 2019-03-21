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Суперник України ледь не завершив сезон для Сане – відео моторошного фолу проти хавбека збірної Німеччини

09:54 744 Читать на русском
Суперник України ледь не завершив сезон для Сане – відео моторошного фолу проти хавбека збірної Німеччини
Лерой Сане / фото із соцмереж

 Півзахисник збірної Німеччини Лерой Сане ледь не отримав важку травму у товариському матчі проти Сербії.

Товариські матчі
Німеччина
1
1 : 1
1
Сербія
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Ґорецка
 
Лука Йовіч 12’
Мілан Павков 94’

Антигероєм епізоду став нападник Црвени Звезди Мілан Павков, для якого це був дебютний матч за збірну Сербії. 25-річний футболіст з'явився на полі на 70-й хвилині, а вже у компенсований час здійснив грубий фол проти одного з лідерів збірної Німеччини Лероя Сане.

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На відеоповторі епізод виглядає дуже страшно, але, на щастя, гравець Манчестер Сіті уникнув серйозної травми і зможе зіграти в найближчому матчі відбору до Єіро-2020 зі збірною Нідерландів.

"Це неприпустимий фол для товариських матчів. Мій колега зі збірної Сербії вже вибачився за поведінку свого футболіста. На щастя, все обійшлося без серйозного пошкодження, хоча Сане цілком міг отримати перелом", – сказав Йоахім Льов.

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Зауважимо, що збірна Сербії є суперником України у відборі до Євро-2020.

Теги
Сербія Сербія Німеччина Німеччина Відеоновини Товариські матчі Мілан Павков Мілан Павков Німеччина - Сербія Лерой Сане Лерой Сане
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