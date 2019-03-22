Болельщики сборной Германии, которые выкрикивали нацистские лозунги, сами пришли в полицейский участок

Во время товарищеского матча Германия – Сербия (1:1), который проходил в Вольфсбурге, три болельщика немецкой команды выкрикивали нацистские лозунги.

Мужчины оскорбляли по этническому признаку футболистов своей же команды Лероя Сане и Илкая Гюндогана.

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Полиция отреагировала на скандал оперативно. Сразу же стали известны имена хулиганов – во-первых, все трое попали на видеозаписи, во-вторых, немецкий футбольный союз сразу предоставил имена обладателей билетов полиции. К тому же показания дал известный немецкий комментатор Андре Фойгт, который присутствовал на матче.

Правонарушители не стали ждать момента, когда их найдут, и сами пришли в полицию, сообщает издание Deutsche Welle.

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