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Болельщики сборной Германии, которые выкрикивали нацистские лозунги, сами пришли в полицейский участок

22:03 23 Читати українською
Болельщики сборной Германии, которые выкрикивали нацистские лозунги, сами пришли в полицейский участок
Лерой Сане / фото из соцсетей

Во время товарищеского матча Германия – Сербия (1:1), который проходил в Вольфсбурге, три болельщика немецкой команды выкрикивали нацистские лозунги.

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

Мужчины оскорбляли по этническому признаку футболистов своей же команды Лероя Сане и Илкая Гюндогана.

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Полиция отреагировала на скандал оперативно. Сразу же стали известны имена хулиганов – во-первых, все трое попали на видеозаписи, во-вторых, немецкий футбольный союз сразу предоставил имена обладателей билетов полиции. К тому же показания дал известный немецкий комментатор Андре Фойгт, который присутствовал на матче.

Правонарушители не стали ждать момента, когда их найдут, и сами пришли в полицию, сообщает издание Deutsche Welle.

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Теги
Евро-2020 Германия Германия - Сербия футбольные фанаты
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