Вболівальники Манчестер Сіті закидали Невілла пивом перед матчем з Брайтоном – відео непристойної поведінки

Прихильники Ман Сіті принизили колишнього захисника Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла.
Вболівальники "городян" атакували колишнього капітана Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла перед чемпіонським матчем 38-го туру Прем'єр-ліги з Брайтоном.
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Фанати перехопили 44-річного експерта Sky Sports біля стадіону Амекс, звідки він повинен був вести репортаж. Кілька чоловік навіть кинули в Невілла пластикові стаканчики з-під пива.
Слід зазначити, що деякі фанати намагалися захистити Невілла від оскаженілого натовпу.
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