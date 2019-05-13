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Вболівальники Манчестер Сіті закидали Невілла пивом перед матчем з Брайтоном – відео непристойної поведінки

13 травня 16:45 1107 Читать на русском
Вболівальники Манчестер Сіті закидали Невілла пивом перед матчем з Брайтоном – відео непристойної поведінки
Ґарі Невілл / Reuters

Прихильники Ман Сіті принизили колишнього захисника Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла.

Вболівальники "городян" атакували колишнього капітана Манчестер Юнайтед Ґарі Невілла перед чемпіонським матчем 38-го туру Прем'єр-ліги з Брайтоном.

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Фанати перехопили 44-річного експерта Sky Sports біля стадіону Амекс, звідки він повинен був вести репортаж. Кілька чоловік навіть кинули в Невілла пластикові стаканчики з-під пива.

Слід зазначити, що деякі фанати намагалися захистити Невілла від оскаженілого натовпу.

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Відеоновини Англія футбольні фанати Ґарі Невілл Ґарі Невілл
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