Болельщики Манчестер Сити забросали Невилла пивом перед матчем с Брайтоном – видео непристойного поведения

Сторонники Манчестер Сити унизили бывшего защитника Манчестер Юнайтед Гари Невилла.
Болельщики "горожан" атаковали бывшего капитана Манчестер Юнайтед Гарри Невилла перед чемпионским матчем 38-го тура Премьер-лиги с Брайтоном.
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Фанаты перехватили 44-летнего эксперта Sky Sports возле стадиона Амекс, откуда он должен был вести репортаж. Несколько человек даже бросили в Невилла пластиковые стаканчики из-под пива.
Следует отметить, что некоторые фанаты пытались защитить Невилла от взбешенного толпы.
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