Вболівальники Динамо привітали Мілевського з чемпіонством у Бресті – атмосферне відео з трибун Олімпійського

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський відвідав матч 17-го туру УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

Мілевський підійшов до фан-сектору киян, а вболівальники влаштували Артему овації з нагоди його недавнього тріумфу в Білорусі.

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Нагадаємо, Мілевський разом із Динамо Брест став чемпіоном Білорусі-2019, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 34-річний форвард зіграв 26 матчів і забив 4 голи.

Додамо, що форвард віддав київському Динамо 11 років своєї кар'єри. Мілевський свого часу зіграв за киян 228 матчів, в яких забив 81 гол і віддав 54 асисти.

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