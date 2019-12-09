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Вболівальники Динамо привітали Мілевського з чемпіонством у Бресті – атмосферне відео з трибун Олімпійського

15:50 712 Читать на русском
Вболівальники Динамо привітали Мілевського з чемпіонством у Бресті – атмосферне відео з трибун Олімпійського
Артем Мілевський (праворуч) / фото із соцмереж

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський відвідав матч 17-го туру УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Мілевський підійшов до фан-сектору киян, а вболівальники влаштували Артему овації з нагоди його недавнього тріумфу в Білорусі.

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Нагадаємо, Мілевський разом із Динамо Брест став чемпіоном Білорусі-2019, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 34-річний форвард зіграв 26 матчів і забив 4 голи.

Додамо, що форвард віддав київському Динамо 11 років своєї кар'єри. Мілевський свого часу зіграв за киян 228 матчів, в яких забив 81 гол і віддав 54 асисти.

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