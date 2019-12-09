"Що ви на**й граєте тут?" – Мілевський розкритикував гравців Динамо після поразки від Зорі

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський відвідав матч 17-го туру УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

Кияни не змогли здобути позитивний результат у звітному поєдинку. Зоря здобула перемогу, забивши у ворота Бойка по голу у кожному з таймів. Кияни спромоглися відповісти лише голом Вербіча.

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Після фінального свистка у підтрибунному приміщенні Мілевський не приховував розчарування, звернувшись до Віталія Буяльського: "Чого ви так граєте, бл**ь? Що ви на**й граєте тут?".

Додамо, що перемога над Динамо дозволила Зорі випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Віктора Скрипника посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а "біло-сині" відстають на одне очко.

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