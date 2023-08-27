Шеффілд Юнайтед не встояв проти Манчестер Сіті у 3 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм завершився без голів, хоча Сіті заробив пенальті. Втім, Ерлінг Холанд влучив у стійку і вперше не реалізував 11-метровий в рамках АПЛ. По перерві бомбардир "містян" реабілітувався, замкнувши ідеальний навіс Гріліша.

Манчестер Сіті без Гвардіоли переміг Шеффілд – Холанд не забив пенальті, Вокер перевернув матч за три останні хвилини

Шлях від антигероя до героя довелося пройти і Кайлу Вокеру. На 85-й хвилині капітан Ман Сіті авантюрно зіграв п'яткою та призвів до атаки, яка завершилася голом Богла. Втім, останнє слово все ж було за чемпіоном. Вокер побіг вперед виправляти помилку, прострілом знайшов Фодена, а той відкинув під удар Родрі – 1:2.