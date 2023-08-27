Шеффилд Юнайтед не выстоял против Манчестер Сити в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм завершился без голов, хотя Сити заработал пенальти. Впрочем, Эрлинг Холанд попал в штангу и впервые не реализовал 11-метровый в рамках АПЛ. После перерыва бомбардир "горожан" реабилитировался, замкнув идеальный навес Грилиша.

Манчестер Сити без Гвардиолы победил Шеффилд – Холанд не забил пенальти, Уокер перевернул матч за три последних минуты

Путь от антигероя к герою пришлось пройти и Кайлу Уокеру. На 85-й минуте капитан Ман Сити авантюрно сыграл пяткой и привел к атаке, завершившейся голом Богла. Впрочем, последнее слово все-таки было за чемпионом. Уокер побежал вперед исправлять ошибку, прострелом нашел Фодена, а тот отбросил под удар Родри – 1:2.