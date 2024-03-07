Следующий этап плей-офф Лиги конференции начался с четырех матчей. Отчет о них читайте на Футбол 24.

Лига конференций, 1/8 финала, первые матчи

Аякс – Астон Вилла – 0:0

Удаления: Хойер, 86 – Конса, 83

Мольде – Брюгге – 2:1

Голы: Стеневик, 43, Гульбрандсен, 90+2 – Де Кейпер, 84 (пен.)

Олимпиакос – Маккаби Т-А – 1:4

Голы: Эль-Кааби, 13 – Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74

Штурм – Лилль – 0:3

Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71

Аякс и Астон Вилла сформировали наиболее статусную пару стадии, но на поле все выглядело бедненько. Команды расписали нулевую ничью, схватили по удалению и оставили максимальную интригу на встречу в Бирмингеме.

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Мольде на своем поле выгрыз перевес над Брюгге. Гол Стеневика под занавес первого тайма вывел норвежцев вперед, но гости ответили под занавес тайма второго. Последнее слово все же было за Мольде – 2:1. Брюгге через неделю будет иметь шанс на домашний реванш.

Фанаты Олимпиакоса стали свидетелями тотального унижения от Маккаби Т-А. Обидчики Зари продолжают роскошный еврокубковый поход, разгромив 47-кратного чемпиона Греции в его же логове. 37-летний Захави дублем вышел в лидеры бомбардирской гонки (7 голов).

Дублем отметился и Джонатан Дэвид, который с Лиллем не почувствовал сопротивления Штурма. Впрочем, самый красивый гол матча в активе Жегровы – косовар с острого угла закрутил в девятку. Победа 3:0 фактически гарантирует подопечным Фонсеки место в четвертьфинале.

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