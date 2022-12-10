Після поразки від Марокко (0:1) засмучений Роналду йшов у підтрибунне приміщення. Завадити йому міг уболівальник, який прорвався на поле стадіону в Катарі. Фанат практично добіг до Кріштіану, але в останній момент був зупинений стюардом.

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Можливо, прихильнику Роналду і пощастило, що він не дістався до свого кумира. Зірковий нападник був настільки роздратований, що вже був готовий відштовхнути чи навіть вдарити непроханого гостя. Вчасно втрутилася охорона стадіону, хоча з деяких ракурсів виглядає, що фаната вдарив сам Роналду.

ЧС-2022, найімовірніше, став останнім у кар'єру Кріштіану, хоча офіційно про відхід зі збірної він поки не оголошував. Втім, у 2026 році Роналду буде 41.

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Look how much of a sore loser Ronaldo is, attacking a fan.



Disgusting. pic.twitter.com/o7exGAtkOI — Lunihan ?????? (@LunihanV1) December 10, 2022