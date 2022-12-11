Криштиану Роналду не нужно нанимать охранников и адвокатов. Эту роль отлично выполняют его сестры.

Португалия не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив сборной Марокко (0:1). Криштиану Роналду завершил без медалей свой 5-й чемпионат мира, который, вероятнее всего, стал последним в карьере 37-летнего нападающего.

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Фернанду Сантуш в матчах плей-офф оставлял главную звезду в запасе, за что получил взбучку в соцсетях от родственников Криштиану, вновь не забившего в поединках "на вылет".

"Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию", – написала Эльма Авейру в Instagram, прикрепив хэштег Фернанду Сантуш аут.

К слову, просьба сестры Роналду уже совсем скоро может воплотиться в жизнь. Сообщалось, что в ближайшие дни Фернанду Сантуша, скорее всего, уволят с должности главного тренера, которую он занимал с 2014 года.

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