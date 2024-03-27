"Важко змиритися з поразкою, особливо коли ми вели в рахунку 1:0 і були у перерві попереду. Залишається 45 хвилин, і ми пропускаємо невдалий гол. Ми відступили ближче до своїх воріт і намагались захищатися. Ми погано контролювали м'яч, а триматися так 90 хвилин було важко.

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Звичайно, ми очікували, що Україна додасть після пропущеного гола. Перший їхній м'яч стався після контратаки – Циганкову вдалось добре пробити лівою. Ми мали б уникнути цього, але футбол іноді буває таким. Так само вони забили і другий гол. Я намагався допомогти Торстейнссону, але Мудрик зайшов з лівого боку в центр і гарно завершив атаку. Звичайно, у нас було достатньо гравців, щоб вберегти ворота, але ми цього не зробили.

Безумовно, коли ми грали в м'яч, то були небезпечні, але, на жаль, ми не робили цього достатньо. Часто були моменти, коли ми могли грати трохи краще. У такій грі також важко ризикувати, особливо коли ти ведеш з рахунком 1:0. Іноді це доводиться робити, але, можливо, у матчі з Україною ми робили це недостатньо", – сказав Гудмундсон у коментарі mbl.is.

Нагадаємо, для збірної Ісландії це вже другий програний фінал за вихід на чемпіонат Європи – восени 2020 року скандинави у боротьбі за Євро-2020 поступились Угорщині (1:2), пропустивши на 88-й і 90-й хвилинах.

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