"Тяжело смириться с поражением, особенно когда мы вели в счете 1:0 и были в перерыве впереди. Остается 45 минут, и мы пропускаем неудачный гол. Мы отступили ближе к своим воротам и пытались защищаться. Мы плохо контролировали мяч, а держаться так 90 минут было трудно.

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Конечно, мы ожидали, что Украина прибавит после пропущенного гола. Первый их мяч случился после контратаки – Цыганкову удалось хорошо пробить левой. Мы должны были бы избежать этого, но футбол иногда бывает таким. Так же они забили и второй гол. Я пытался помочь Торстейнссону, но Мудрик зашел с левой стороны в центр и хорошо завершил атаку. Конечно, у нас было достаточно игроков, чтобы уберечь ворота, но мы этого не сделали.

Безусловно, когда мы играли в мяч, то были опасны, но, к сожалению, мы не делали этого достаточно. Часто были моменты, когда мы могли играть немного лучше. В такой игре также тяжело рисковать, особенно когда ты ведешь со счетом 1:0. Иногда это приходится делать, но, возможно, в матче с Украиной мы делали это недостаточно", – сказал Гудмундсон в комментарии mbl.is.

Напомним, для сборной Исландии это уже второй проигранный финал за выход на чемпионат Европы – осенью 2020 года скандинавы в борьбе за Евро-2020 уступили Венгрии (1:2), пропустив на 88-й и 90-й минутах.

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