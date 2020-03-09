"Важко оборонятися проти 15 осіб": Фомін розкритикував арбітрів після матчу з СК Дніпро-1

Нападник Маріуполя Руслан Фомін озвучив свої претензії до арбітрів після матчу 22 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Так, перше вилучення – добре. Друге, ви мене вибачте – перша жовта картка Яворського на фланзі не те, що висмоктана з пальця, а навіть не знаю, звідки вона взята. Це не груба гра на фланзі – він просто зачепив Супрягу, а той впав. Арбітр відразу посадив на жовті картки захисника і опорного хавбека, а потім вилучив їх", – цитує Фоміна офіційний сайт Маріуполя.

Три вилучення і шедевр Булеци у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Маріуполь – 3:0

"Грали, напевно, вісім чоловік проти... Скільки виходить, четверо суддів і 11 польових, так? 15. Ось, 15 осіб проти восьми грали сьогодні. Важко дуже оборонятися проти 15 осіб", – додав форвард в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у звітному матчі арбітр Євген Арановський вилучив Сергія Чоботенка, Сергія Яворського та Данила Ігнатенка. В підсумку Маріуполь програв з рахунком 0:3 і не зміг вийти у першу шістку УПЛ.

Маріуполь увісьмох поступився СК Дніпро-1 та вилетів з першої шістки