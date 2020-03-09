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"Важко оборонятися проти 15 осіб": Фомін розкритикував арбітрів після матчу з СК Дніпро-1

11:56 447 Читать на русском
"Важко оборонятися проти 15 осіб": Фомін розкритикував арбітрів після матчу з СК Дніпро-1
Руслан Фомін розкритикував арбітрів / ФК Маріуполь

Нападник Маріуполя Руслан Фомін озвучив свої претензії до арбітрів після матчу 22 туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

68’ Олексій Чічіков
81’ Сергій Булеца
88’ Олексій Чічіков
 
Сергій Чоботенко 22’
Сергій Яворський 39’
Данило Ігнатенко 76’
22’ Сергій Чоботенко
39’ Сергій Яворський
68’ Олексій Чічіков
76’ Данило Ігнатенко
81’ Сергій Булеца
88’ Олексій Чічіков

"Так, перше вилучення – добре. Друге, ви мене вибачте – перша жовта картка Яворського на фланзі не те, що висмоктана з пальця, а навіть не знаю, звідки вона взята. Це не груба гра на фланзі – він просто зачепив Супрягу, а той впав. Арбітр відразу посадив на жовті картки захисника і опорного хавбека, а потім вилучив їх", – цитує Фоміна офіційний сайт Маріуполя.

Три вилучення і шедевр Булеци у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Маріуполь – 3:0

"Грали, напевно, вісім чоловік проти... Скільки виходить, четверо суддів і 11 польових, так? 15. Ось, 15 осіб проти восьми грали сьогодні. Важко дуже оборонятися проти 15 осіб", – додав форвард в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у звітному матчі арбітр Євген Арановський вилучив Сергія Чоботенка, Сергія Яворського та Данила Ігнатенка. В підсумку Маріуполь програв з рахунком 0:3 і не зміг вийти у першу шістку УПЛ.

Маріуполь увісьмох поступився СК Дніпро-1 та вилетів з першої шістки

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Теги
Руслан Фомін Руслан Фомін Маріуполь Маріуполь Євген Арановський СК Дніпро-1 - Маріуполь
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