"Трудно обороняться против 15 человек": Фомин раскритиковал арбитров после матча с СК Днепр-1

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин озвучил свои претензии к арбитрам после матча 22 тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Да, первое удаление – хорошо. Второе, вы меня извините – первая желтая карточка Яворского на фланге не то что высосана из пальца, но даже не знаю, откуда она взята. Это не грубая игра на фланге – он просто зацепил Супрягу, а тот упал. Арбитр сразу посадил на желтые карточки защитника и опорного хавбека, а затем удалил их", – цитирует Фомина официальный сайт Мариуполя.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

"Играли, наверное, восемь человек против... Сколько получается, четверо судей и 11 полевых, так? 15. Вот, 15 человек против восьми играли сегодня. Трудно очень обороняться против 15 человек", – добавил форвард в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в отчетном матче арбитр Евгений Арановский удалил Сергея Чоботенко, Сергея Яворского и Даниила Игнатенко. В итоге Мариуполь проиграл со счетом 0:3 и не смог выйти в первую шестерку УПЛ.

Мариуполь ввосьмером уступил СК Днепр-1 и вылетел из первой шестерки