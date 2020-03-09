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"Трудно обороняться против 15 человек": Фомин раскритиковал арбитров после матча с СК Днепр-1

12:02 73 Читати українською
"Трудно обороняться против 15 человек": Фомин раскритиковал арбитров после матча с СК Днепр-1
Руслан Фомин раскритиковал арбитров / ФК Мариуполь

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин озвучил свои претензии к арбитрам после матча 22 тура УПЛ против СК Днепр-1.

68’ Алексей Чичиков
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков
 
Сергей Чоботенко 22’
Сергей Яворский 39’
Даниил Игнатенко 76’
22’ Сергей Чоботенко
39’ Сергей Яворский
68’ Алексей Чичиков
76’ Даниил Игнатенко
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков

"Да, первое удаление – хорошо. Второе, вы меня извините – первая желтая карточка Яворского на фланге не то что высосана из пальца, но даже не знаю, откуда она взята. Это не грубая игра на фланге – он просто зацепил Супрягу, а тот упал. Арбитр сразу посадил на желтые карточки защитника и опорного хавбека, а затем удалил их", – цитирует Фомина официальный сайт Мариуполя.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

"Играли, наверное, восемь человек против... Сколько получается, четверо судей и 11 полевых, так? 15. Вот, 15 человек против восьми играли сегодня. Трудно очень обороняться против 15 человек", – добавил форвард в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в отчетном матче арбитр Евгений Арановский удалил Сергея Чоботенко, Сергея Яворского и Даниила Игнатенко. В итоге Мариуполь проиграл со счетом 0:3 и не смог выйти в первую шестерку УПЛ.

Мариуполь ввосьмером уступил СК Днепр-1 и вылетел из первой шестерки

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Теги
Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь Евгений Арановский СК Днепр-1 - Мариуполь
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