Барселона вимучила перемогу в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії над третьоліговим Інтерсіті. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Інтерсіті – Барселона – 3:4

Голи: Солдевіла, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафінья, 77, Фаті, 104

Вже на початку зустрічі Араухо відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. Більше до перерви голів не було, а в другому таймі Солдевіла замкнув скидку після подачі кутового.

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Барселона знову вийшла вперед зусиллями Дембеле, але Солдевіла досить швидко відіграв відставання. Під кінець гри він же забив і свій третій м'яч у зустрічі у відповідь на гол Рафіньї. Гра перейшла в овертайм, де "блаугранас" дотиснули суперника завдяки голу Фаті.