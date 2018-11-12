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Вацко: Динамо ще не та команда, яка готова вирішувати високі завдання у Лізі Європи

15:24 470 Читать на русском
Вацко: Динамо ще не та команда, яка готова вирішувати високі завдання у Лізі Європи
Віктор Вацко / Фото з соцмереж

Коментатор каналів Футбол 1/2 Віктор Вацко прокоментував перемогу Динамо над Ренном у Лізі Європи.

"У Динамо Гармаш не потрапив в заявку (на матч проти Ренна – прим. "Футбол 24"), а капітан команди Сидорчук залишився в запасі. Потрібно відзначити цю тенденцію. Шапаренко зараз відчув довіру і ухопився за свій шанс після того, як забив два м'ячі Минаю. Потім він показав хорошу гру з Шахтарем. Микола набрав шедевральну форму.

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Матч з Астаною? Потрібно зіграти внічию і приїхати додому без травм. Мені приносить задоволення те, яку форму набрали молоді українці Динамо – Бурда, Миколенко і Шапаренко. Бойко виручає і грає класно. Хоча, це ще не команда, яка готова до вирішення високих завдань в Лізі Європи", – цитує Вацка телеканал "Футбол".

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському впевнено перемогло Ренн.

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Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Віктор Вацко Динамо - Ренн
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