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Вацко: Динамо еще не та команда, которая готова решать высокие задачи в Лиге Европы

15:24 117 Читати українською
Вацко: Динамо еще не та команда, которая готова решать высокие задачи в Лиге Европы
Виктор Вацко / Фото из соцсетей

Комментатор каналов Футбол 1/2 Виктор Вацко прокомментировал победу Динамо над Ренном в Лиге Европы.

"У Динамо Гармаш не попал в заявку (на матч против Ренна – прим. "Футбол 24"), а капитан команды Сидорчук остался в запасе. Нужно отметить эту тенденцию. Шапаренко сейчас почувствовал доверие и ухватился за свой шанс после того, как забил два мячи Минаю. Затем он показал хорошую игру с Шахтером. Николай набрал шедевральную форму.

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Матч с Астаной? Нужно сыграть вничью и приехать домой без травм. Мне доставляет удовольствие то, какую форму набрали молодые украинцы Динамо: Бурда, Миколенко и Шапаренко. Бойко выручает и играет классно. Хотя, это еще не команда, которая готова к решению высоких задач в Лиге Европы", – цитирует Вацко телеканал "Футбол".

Напомним, Динамо на Олимпийском уверенно победило Ренн.

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Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Виктор Вацко Динамо Киев - Ренн
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