Василь Кравець віддав асист за Луго в матчі проти Гранади

Українець Василь Кравець відзначився результативною передачею у Сегунді.

Захисник іспанського Луго Василь Кравець віддав асист у матчі проти Гранади і допоміг своїй команді здобути перше очко у сезоні.

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На 74-й хвилині матчу Кравець пройшов лівим флангом та прострілив у штрафний майданчик. Передачу українця замкнув Ласо, відновивши паритет у зустрічі.

Це перша гольова передача Кравця у цьому сезоні.

До слова. Луго посідає 18 сходинку у турнірній таблиці Сегунди, маючи у своєму активі один пункт після двох матчів.

Нагадаємо, нещодавно Кравець вперше потрапив у резервний список футболістів, яких викликали у збірну України.

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