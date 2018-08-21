Василь Кравець: Потрапляння до резервного списку збірної України додає бажання працювати

Захисник Луго Василь Кравець поділився емоціями від потрапляння у резервний список футболістів, викликаних до збірної України.

"Я взагалі приємно здивований, що про мене знають. А тут я ще потрапив до резервного списку головної команди країни. Така новина додала мені настрою і бажання працювати ще більше, щоб в майбутньому потрапити не в резервний список головної команди країни, а в основний (посміхається).

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Шанси збірної України виграти групу Ліги націй? Головне, що вони є. Будемо намагатися перемогти в чотирьох матчах, що залишилися, а потім порахуємо очки", – цитує Василя Кравця Zbirna.com.