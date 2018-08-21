Василь Кравець: Потрапляння до резервного списку збірної України додає бажання працювати

Франція — 15:51 172
-
Де Неймар, де: за що французи нещадно критикують нападника ПСЖ, на якого Реал відклав космічну суму
-
Мессі "вирішив" долю переможця Ліги чемпіонів уже на старті сезону – унікальна прикмета і нові рекордиЛіга чемпіонів — 13:05 1751
-
Зінченко на шляху до Бетіса – сторони просунулися в переговорах, з'явилися нові деталі трансферуІспанія — 12:10 2916
-
Динамо запропонувало за нападника Сент-Етьєна Беріча 2,5 млн євроУкраїна — 11:05 2124
-
Райо Вальєкано попросив Реал про оренду ЛунінаІспанія — 10:16 2551
Всі новини