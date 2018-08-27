Василий Кравец отдал ассист за Луго в матче против Гранады

Украинец Василий Кравец отметился результативной передачей в Сегунде.

Защитник испанского Луго Василий Кравец отдал ассист в матче против Гранады и помог своей команде завоевать первое очко в сезоне.

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На 74-й минуте матча Кравец прошел по левому флангу и прострелил в штрафную. Передачу украинца замкнул Лассо, восстановив паритет во встрече.

Это первая голевая передача Кравца в этом сезоне.

К слову. Луго занимает 18 место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе один пункт после двух матчей.

Напомним, недавно Кравец впервые попал в резервный список футболистов, которых вызвали в сборную Украины.

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