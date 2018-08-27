toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - РБ ЛЕЙПЦИГ ЖИРОНА - РЕАЛ МАДРИД

Василий Кравец отдал ассист за Луго в матче против Гранады

09:59 27 Читати українською
Василий Кравец отдал ассист за Луго в матче против Гранады
Василий Кравец / фото из соцсетей

Украинец Василий Кравец отметился результативной передачей в Сегунде.

Защитник испанского Луго Василий Кравец отдал ассист в матче против Гранады и помог своей команде завоевать первое очко в сезоне.

Василий Кравец: В Испании такое судейство, которого я не видел даже в Украине

На 74-й минуте матча Кравец прошел по левому флангу и прострелил в штрафную. Передачу украинца замкнул Лассо, восстановив паритет во встрече.

Это первая голевая передача Кравца в этом сезоне.

К слову. Луго занимает 18 место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе один пункт после двух матчей.

Напомним, недавно Кравец впервые попал в резервный список футболистов, которых вызвали в сборную Украины.

Василий Кравец: Попадание в резервный список сборной Украины добавляет желания работать

Теги
Испания Видеоновости Украинцы за рубежом Луго Луго Василий Кравец Василий Кравец Гранада Гранада
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
15
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук