Василь Кравець підпише контракт з Леганесом до 2023 року – вже відомий ігровий номер українця

Леганес вже сьогодні може оголосити про підписання екс-захисника Карпат Василя Кравця.

Захисник Луго Василь Кравець продовжить кар'єру в Леганесі. Найімовірніше, офіційно про перехід українця буде оголошено вже сьогодні, повідомляє AS.

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Як зазначає джерело, 21-річний лівий захисник підпише контракт до літа 2023 року з опцією продовження ще на сезон. У команді, кольори якої захищає Андрій Лунін, Кравець виступатиме під 7-м номером.

Нагадаємо, у 2018 році Кравець вже кілька разів викликався до табору збірної України, проте ще не дебютував за національну команду. Захисник виступає за Луго з 2017 року, а в поточному сезоні провів 15 поєдинків та віддав 2 гольові передачі.

Леганес після 19 турів посідає 14 місце в Прімері.

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