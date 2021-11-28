Чемпіонат Англії 2021/22, 13-й тур

Бернлі – Тоттенхем – матч перенесено

Брентфорд – Евертон – 1:0

Голи: Тоні, 24 (пен)

Лестер – Уотфорд – 4:2

Голи: Меддісон, 16, Варді, 33, 42, Лукман, 69 – Кінг, 29 (пен), Бонавентуре, 61

Поєдинок на Терф Мур проти Бернлі був надзвичайно важливим для Тоттенхема, адже лондонці в разі перемоги наблизились би до п'ятого місця (там засів Арсенал) на мінімальну дистанцію. Втім, у справу втрутилася погода. По всій Англії пішов сніг, а в Бернлі ситуація виявилась особливо важкою – як на полі, так іза межами стадіону. Організатори зустрічі вирішили перенести гру на інший день.

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Брентфорд вдома приймав Евертон. Для обох команд перемога була життєво необхідною, адже їх не було вже давно – безвиграшна серія "джмелів" досягнула п'яти турів, а "іриски" не знали звитяг протягом шести. Сніга на полі не було, але випадкових моментів від цього менше не стало. Після одного з них господарі заробили кутовий, після якого Пікфорду довелося виконати сейв. У боротьбі за відскок Оньєка отримав удар ногою в обличчя, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Тоні впевнено його реалізував – 1:0!

До перерви рахунок міг змінитись на користь обох колективів, але шикарна гра голкіперів не дозволила цьому статися. В другому ж таймі все було набагато нудніше. По суті, за цей період можна пригадати тільки постріл Івобі метрів з семи, який парирував Фернандес. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Брентфорда.

У паралельній зустрічі Лестер на своєму Кінг Пауер Стедіум зустрічався з Уотфордом. "Лисиці" не знали перемог в чемпіонаті протягом трьох матчів, але у четвер вони потішили себе впевненою звитягою над Легією – звісно ж, підопічні Брендана Роджерса бажали продовжувати в тому ж руслі. Щоправда, "олені" тиждень тому знищили МЮ, тож на легку прогулянку господарі розраховувати не могли.

Тут снігопад вніс свої корективи в гру, однак на результативності це не позначилось. В першому таймі забили аж чотири голи, а головним героєм став Меддісон. На 16-й хвилині він вивів Лестер уперед, скориставшись грубою помилкою Троост-Еконга й реалізувавши вихід віч-на-віч, але на 29-й Кінг зрівняв рахунок з пенальті. Джеймс у відповідь додав до свого голу ще й два асисти: на 34-й хавбек віддав передачу під вихід Варді сам на сам, а на 42-й Джеймі замкнув подачу Меддісона з кутового – 3:1!

В середині другого тайму Уотфорд знову скоротив відставання внаслідок виходу Бонавентуре на рандеву зі Шмейхелем. Втім, досить швидко "лисиці" відновили свою переваг в два м'ячі: на 69-й хвилині Барнс увірвався на правий край штрафного й потужно пробив, Фостер парирував, а Лукман тут же зіграв на добиванні – 4:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі. Лестер святкує перемогу!

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