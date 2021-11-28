Українського дербі не вийшло

Зінченко та Ярмоленко залишилися на лавах запасних. Олександр на тижні розчарував грою в півзахисті, а на лівий фланг оборони його не пускає Канселу. Андрій класно зіграв у Лізі Європи, однак у старті, звичайно, не вийшов. Що цікаво, на його фланзі несподівано з'явився Форнальс. Девід Мойєс залишив Боуена в запасі, а зліва випустив двох захисників – Масуаку та Крессвелла.

Пеп Гвардіола також підготував мінімальний сюрприз, поставивши в центр атаки Мареза. Поки алжирець був на вістрі, Манчестер Сіті робив ставку на швидкість, на ривки за спину захисникам. Ріяд відтягував лінію оборони гостей, а Гюндоган і Сілва вбігали з глибини. Це не приносило бажаного результату, але "містяни" все одно володіли перевагою.

Манчестер Сіті – Вест Хем – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Вест Хем не встояв під тиском Сіті

Команда Девіда Мойєса приємно вражає у цьому сезоні. Чого варта перемога над Ліверпулем перед міжнародною паузою, коли "молотобійці" виглядали дуже солідно. З Манчестер Сіті також були спроби осмисленої гри. Вест Хем компактно розташовувався на власній половині та переривав більшість передач у штрафний майданчик.

Водночас гості хотіли будувати власні атаки. Вони старалися грамотно розпоряджатися м'ячем, дорожити ним, але часто помилялися під час розіграшу від своїх воріт. Стерлінг запресингував Джонсона та створив момент для Мареза – алжирець забив з офсайду. Схожий епізод призвів до кутового, коли Ляпорт замкнув подачу в каркас воріт.

Вест Хем в основний час завдав лише трьох ударів, лише один був гострим – Бенрама над воротами. А Манчестер Сіті створював дедалі кращі нагоди. Ключовим став перехід Мареза на рідний правий фланг. Ріяду потрібен вільний простір. Як тільки він його отримав – викотив на гол Гюндогану. Згодом алжирець міг забивати сам. Жезус, який перейшов у центр, також мав свій момент.

Гра без м'яча, а потім без воріт

Наприкінці першого тайму снігопад посилився. Поле вкрило товстим білим шаром, "зимовий" жовтий м'яч АПЛ випав з поля зору. Нічого не було видно, про розташування м'яча доводилося здогадуватися за знаками на полі.

У таких умовах Вест Хем відмовився від розіграшу короткими передачами та почав діяти простіше – виносити м'яч вперед у боротьбу. Манчестер Сіті нарощував перевагу та мав завчасно закривати матч, але Зума та Крессвелл вибили м'яч з лінії воріт.

Другий тайм затримався на 10 хвилин, адже працівники Етіхад вирішили ідеально розчистити кожен клаптик поля. На жаль, чистий газон не посприяв кращому футболу. Вест Хем втратив через травми Бенрама та Крессвелла і майже не вилазив з оборони, а Манчестер Сіті просто вбивав час. Господарі контролювали м'яч без ризику і довели матч до логічного завершення.

Вогонь на останніх хвилинах

Наприкінці зустрічі команди все ж подарували трішки видовища. Фернандінью вийшов з лави запасних і подвоїв перевагу Сіті. Ще був гол Бернарду, але там судді побачили офсайд. Красиву крапку в матчі поставив Лансіні – скористався помилкою Фернандінью та влучив у кут. Але цей гол не врятував ВХЮ.

Вест Хем не зумів повторити сенсацію з Кубка ліги та ще раз покарати Гвардіолу. Сьогодні Манчестер Сіті спокійно переміг. "Містяни" набрали 29 очок, повернулися на друге місце АПЛ і наздогнали Челсі. Вест Хем (23 бали) програв вдруге поспіль, але залишився в топ-4.