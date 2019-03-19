Варан всерйоз роздумує над відходом з Реала – Манчестер Юнайтед цікавиться французом

Захисник "галактікос" Рафаель Варан може покинути Сантьяго Бернабеу.

Як стало відомо L’Equipe, Варан роздумує над тим, щоб покинути Мадрид та спробувати свої сили у іншому чемпіонаті. У послугах французького оборонця зацікавлений Манчестер Юнайтед.

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Найімовірніше, керівництву "червоних дияволів" доведеться докласти чималих зусиль, щоб переконати Реал відпустити Рафаеля. Манкуніанський клуб може навіть побити трансферний рекорд серед захисників, якщо перехід таки відбудеться. Нагадаємо, що наразі найдорожчим є Вірджил ван Дейк, який перейшов у Ліверпуль із Саутгемптона за 85 млн євро.

Варан грає за "галактікос" з 2011 року. За цей час він зіграв 268 матчів та забив 12 голів. До слова, нещодавно Реал оголосив про трансфер захисника Порту Едера Мілітао, який приєднається до команди влітку.

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