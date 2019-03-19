Мане став головною ціллю Зідана на підсилення Реала

Садьйо Мане та Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане має високі шанси перебратися в Мадрид.

Керівництво Реала серйозно налаштоване придбати нападника Ліверпуля Садьйо Мане, повідомляє AS з посиланням на France Football.

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Влітку 2018-го сенегалець вже був близький до переїзду на Сантьяго Бернабеу, але відхід Зідана з табору "вершкових" зірвав трансфер.

Зараз французький фахівець повернувся в крісло головного тренера мадридців і має твердий намір довести незавершений перехід до кінця. За даними видання, 26-річний форвард вже дав попередню згоду на переїзд в Мадрид.

В поточному сезоні АПЛ Мане провів 29 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 3-ма асистами.

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