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Варан всерьез раздумывает над уходом из Реала – Манчестер Юнайтед интересуется французом

10:00 85 Читати українською
Варан всерьез раздумывает над уходом из Реала – Манчестер Юнайтед интересуется французом
Варан и Навас / фото: ФК Реал

Защитник "галактикос" Рафаэль Варан может покинуть Сантьяго Бернабеу.

Как стало известно L'Equipe, Варан размышляет над тем, чтобы покинуть Мадрид и попробовать свои силы в другом чемпионате. В услугах французского защитника заинтересован Манчестер Юнайтед.

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Скорее всего, руководству "красных дьяволов" придется приложить немало усилий, чтобы убедить Реал отпустить Рафаэля. Манкунианский клуб может даже побить трансферный рекорд среди защитников, если переход состоится. Напомним, что сейчас самым дорогим является Вирджил ван Дейк, который перешел в Ливерпуль из Саутгемптона за 85 млн евро.

Варан играет за "галактикос" с 2011 года. За это время он сыграл 268 матчей и забил 12 голов. К слову, недавно Реал объявил о трансфере защитника Порту Эдера Милитао, который присоединится к команде летом.

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