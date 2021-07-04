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Мата підписав новий контракт з Манчестер Юнайтед

Варан погодився на перехід до МЮ, а також узгодив деталі співпраці з манкуніанцями. Останньою перепоною на шляху трансферу залишаються "вершкові". Клуби продовжують сперечатися щодо суми відступних за чемпіона світу. Частиною угоди може стати оренда мадридцями ван де Беека.

До слова, в сезоні 2020/21 Рафаель Варан провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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