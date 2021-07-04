"Красные дьяволы" договорились о контракте с защитником Реала, утверждает Express.

Мата подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Варан согласился на переход в МЮ, а также согласовал детали сотрудничества с манкунианцами. Последней преградой на пути трансфера остаются "сливочные". Клубы продолжают спорить относительно суммы отступных за чемпиона мира. Частью сделки может стать аренда мадридцами ван де Беека.

К слову, в сезоне 2020/21 Рафаэль Варан провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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