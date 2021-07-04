Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед – осталось уговорить Реал
Английский Манчестер Юнайтед вплотную приблизился ко второму громкому подписанию в летнее трансферное окно.
"Красные дьяволы" договорились о контракте с защитником Реала, утверждает Express.
Мата подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед
Варан согласился на переход в МЮ, а также согласовал детали сотрудничества с манкунианцами. Последней преградой на пути трансфера остаются "сливочные". Клубы продолжают спорить относительно суммы отступных за чемпиона мира. Частью сделки может стать аренда мадридцами ван де Беека.
К слову, в сезоне 2020/21 Рафаэль Варан провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21