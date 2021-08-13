Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на поєдинках чергового туру чемпіонату.

Найгучнішою подією вікенду стане повернення роботи VAR у онлайн-режим. Нагадаємо, у перших трьох турах технологія працювала офлайн – такі вимоги для атестації нових рефері.

Шахтар – Металіст 1925: анонс матчу УПЛ

Щоправда, допомогою відеоасистента у 4-му турі зможе скористатися лише Катерина Монзуль, яка отримала призначення на поєдинок у Чернігові, де СК Дніпро-1 гостюватиме у Десни, повідомляє офіційний сайт УАФ.

13 серпня

Шахтар – Металіст 1925 – Олександр Шандор (Львів)

Верес – Ворскла – Віталій Романов (Дніпро)

Зоря – Минай – Денис Шурман (Київська обл.)

Десна – СК Дніпро-1 – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Євген Арановський

Йовічевіч налаштований виграти дуель двох сенсацій старту сезону

15 серпня

Колос – Рух – Юрій Іванов (Донецька обл.)

Львів – Олександрія – Олексій Деревінський (Хмельницький)

16 серпня

Маріуполь – Чорноморець – Сергій Бойко (Київська обл.)

18 серпня

Інгулець – Динамо – наразі арбітра ще не призначено