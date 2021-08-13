VAR повертається в УПЛ матчем Монзуль – суддівські призначення на 4-й тур
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на поєдинках чергового туру чемпіонату.
Найгучнішою подією вікенду стане повернення роботи VAR у онлайн-режим. Нагадаємо, у перших трьох турах технологія працювала офлайн – такі вимоги для атестації нових рефері.
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Щоправда, допомогою відеоасистента у 4-му турі зможе скористатися лише Катерина Монзуль, яка отримала призначення на поєдинок у Чернігові, де СК Дніпро-1 гостюватиме у Десни, повідомляє офіційний сайт УАФ.
13 серпня
Шахтар – Металіст 1925 – Олександр Шандор (Львів)
Верес – Ворскла – Віталій Романов (Дніпро)
Зоря – Минай – Денис Шурман (Київська обл.)
Десна – СК Дніпро-1 – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Євген Арановський
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15 серпня
Колос – Рух – Юрій Іванов (Донецька обл.)
Львів – Олександрія – Олексій Деревінський (Хмельницький)
16 серпня
Маріуполь – Чорноморець – Сергій Бойко (Київська обл.)
18 серпня
Інгулець – Динамо – наразі арбітра ще не призначено