Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на матчах очередного тура чемпионата.

Самым громким событием уикенда станет возвращение работы VAR в онлайн-режим. Напомним, в первых трех турах технология работала оффлайн – такие требования для аттестации новых рефери.

Шахтер – Металлист 1925: анонс матча УПЛ

Правда, помощью видеоасистента в 4-м туре сможет воспользоваться только Екатерина Монзуль, которая получила назначение на поединок в Чернигове, где СК Днепр-1 будет гостить у Десны, сообщает официальный сайт УАФ.

13 августа

Шахтер – Металлист 1925 – Александр Шандор (Львов)

Верес – Ворскла – Виталий Романов (Днепр)

Заря – Минай – Денис Шурман (Киевская обл.)

Десна – СК Днепр-1 – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Евгений Арановский

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15 августа

Колос – Рух – Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Львов – Александрия – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

16 августа

Мариуполь – Черноморец – Сергей Бойко (Киевская обл.)

18 августа

Ингулец – Динамо – в данный момент арбитра еще не назначили