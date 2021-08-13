VAR возвращается в УПЛ матчем Монзуль – судейские назначения на 4-й тур
Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на матчах очередного тура чемпионата.
Самым громким событием уикенда станет возвращение работы VAR в онлайн-режим. Напомним, в первых трех турах технология работала оффлайн – такие требования для аттестации новых рефери.
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Правда, помощью видеоасистента в 4-м туре сможет воспользоваться только Екатерина Монзуль, которая получила назначение на поединок в Чернигове, где СК Днепр-1 будет гостить у Десны, сообщает официальный сайт УАФ.
13 августа
Шахтер – Металлист 1925 – Александр Шандор (Львов)
Верес – Ворскла – Виталий Романов (Днепр)
Заря – Минай – Денис Шурман (Киевская обл.)
Десна – СК Днепр-1 – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Евгений Арановский
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15 августа
Колос – Рух – Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Львов – Александрия – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
16 августа
Мариуполь – Черноморец – Сергей Бойко (Киевская обл.)
18 августа
Ингулец – Динамо – в данный момент арбитра еще не назначили