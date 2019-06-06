VAR не буде показаний вболівальникам на домашніх матчах Ліверпуля та Манчестер Юнайтед

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед проводитимуть домашні матчі без відкритої системи відеоповторів.

АПЛ з сезону 2019/20 буде використовувати систему VAR. Щоправда, вболівальники Ліверпуля та Манчестер Юнайтед не зможуть побачити дію системи особисто, повідомляє Sky Sports.

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Справа в тому, що на стадіонах Енфілд Роуд та Олд Траффорд немає великих екранів для демонстрації суперечливих епізодів, а також рішень арбітрів після використання системи.

"На аренах клубів, де немає великих екранів, про рішення VAR будуть повідомляти диктори стадіонів та електронні табло", – йдеться в заяві АПЛ.

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