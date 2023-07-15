Як інформує Marca з посиланням на ведучого Radio Mitre Хорхе Ланата, у Ванди Нари виявили злоякісне захворювання кровотворної системи. Простіше кажучи, лейкемію.

ПСЖ позбудеться зіркового форварда – клуб відпустить гравця за мізерну суму

12 липня ввечері кохана форварда ПСЖ Мауро Ікарді прибула до медичного центру зі скаргами на сильний біль у животі, після чого була госпіталізована. Результати аналізів не були поганими, але в п'ятницю,14 липня, жінку перевели до приватної лікарні в Буенос-Айресі, де й діагностували лейкемію. Ікарді, дізнавшись про хворобу, планує відправити Нару на лікування до Італії, де подружжя жило тривалий час.

Нагадаємо, що аргентинський форвард та його дружина – доволі скандальна пара. Не так давно подружжя було на межі розлучення. У Ікарді та Ванди Нари двоє спільних дочок, а також вони разом виховують трьох хлопчиків від першого шлюбу жінки. Футболіст як відомо, належить ПСЖ, але сезон 2022/23 відіграв на правах оренди у складі Галатасарая.

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