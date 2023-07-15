Как информирует Marca со ссылкой на ведущего Radio Mitre Хорхе Ланата, у Ванды Нары обнаружили злокачественное заболевание кроветворной системы. Проще говоря, лейкемию.

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12 июля вечером возлюбленная форварда ПСЖ Мауро Икарди прибыла в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Результаты анализов не были плохими, но в пятницу, 14 июля, женщину перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе, где и диагностировали лейкемию. Икарди, узнав о болезни, планирует отправить Нару на лечение в Италию, где супруги жили длительное время.

Напомним, что аргентинский форвард и его супруга – довольно скандальная пара. Несколько лет назад супруги были на грани развода. У Икарди и Ванды Нары две общие дочери, а также они вместе воспитывают троих мальчиков от первого брака женщины. Футболист, как известно, принадлежит ПСЖ, но сезон 2022/23 отыграл на правах аренды в составе Галатасарая.

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