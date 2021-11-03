Неделю назад жена аргентинца объявила о примирении, но сейчас пара снова близка к разрыву, сообщает Marca. Ванда якобы узнала, что у Икарди таки была личная встреча с Чайной Суарес, хотя муж все отрицал. Пока Нара с сестрой находились в Милане, нападающий ПСЖ организовал свидание с аргентинской красавицей в Париже.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей

"Теперь я одна, хочу поправиться и продолжить работать. Не хочу больше ничего знать", – заявила 34-летняя Нара в эфире телепрограммы Los Ángeles de la Mañanа.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014 года. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще троих сыновей от первого брака Ванды с другим именитым футболистом – Макси Лопесом. Нара также взяла на себя обязанности агента Икарди.

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