Ван Гал зламав стегнову кістку перед вирішальним матчем збірної Нідерландів, але не залишив команду
Наставник національної команди Нідерландів Луї ван Гал продемонстрував повну відданість своїй справі.
Луї ван Гал зламав стегнову кістку.у таборі збірної Нідерландів, але не допустив свою відсутність на тренуванні, повідомляє Algemeen Dagblad.
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Під час заняття фахівець роздавав вказівки з гольфкару, адже не міг самостійно пересуватись. Проте ван Гал запевнив, що ці неприємності не вплинуть на якість його роботи.
"Мені дуже боляче, тож я в інвалідному візку. Я все можу, мозок у мене, як і раніше, працює. Я розумію, що це виглядатиме трохи неприродньо, але робота тренера виконується мозком", – заявив наставник.
Нагадаємо, 16 листопада, Нідерланди зустрінуться у вирішальному поєдинку відбору до ЧС-2022 з Норвегією, де підопічним ван Гала для виходу на Мундіаль потрібно не програти.
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