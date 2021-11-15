Луї ван Гал зламав стегнову кістку.у таборі збірної Нідерландів, але не допустив свою відсутність на тренуванні, повідомляє Algemeen Dagblad.

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Під час заняття фахівець роздавав вказівки з гольфкару, адже не міг самостійно пересуватись. Проте ван Гал запевнив, що ці неприємності не вплинуть на якість його роботи.

"Мені дуже боляче, тож я в інвалідному візку. Я все можу, мозок у мене, як і раніше, працює. Я розумію, що це виглядатиме трохи неприродньо, але робота тренера виконується мозком", – заявив наставник.

Нагадаємо, 16 листопада, Нідерланди зустрінуться у вирішальному поєдинку відбору до ЧС-2022 з Норвегією, де підопічним ван Гала для виходу на Мундіаль потрібно не програти.

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