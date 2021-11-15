Луи ван Гал сломал бедренную кость в лагере сборной Нидерландов, но не допустил свое отсутствие на тренировке, сообщает Algemeen Dagblad.

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Во время занятия специалист раздавал указания из гольфкара, ведь не мог самостоятельно передвигаться. Однако ван Гал заверил, что эти проблемы не повлияют на качество его работы.

"Мне очень больно, поэтому я в инвалидной коляске. Я все могу, мозг у меня по-прежнему работает. Я понимаю, что это будет выглядеть немного неестественно, но работа тренера выполняется мозгом", – заявил наставник.

Напомним, 16 ноября, Нидерланды встретятся в решающем поединке отбора в ЧМ-2022 с Норвегией, где подопечным ван Гала для выхода на Мундиаль нужно не проиграть.

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