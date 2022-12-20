Кріштіану Роналду налаштований продовжити виступи в національній команді після невдачі на чемпіонаті світу в Катарі.

Із 5-ї спроби Кріштіану Роналду знову не став чемпіоном світу. Португалія вилетіла від Марокко в 1/4 фіналу, припинивши боротьбу за трофей.

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Очікувалося, що 37-річний нападник може завершити міжнародну кар'єру, але жодних натяків на це немає. Оточення футболіста заявило, що Роналду, безумовно, продовжить грати за збірну Португалії, повідомляє Marca.

Зараз нападник із сім'єю проводить різдвяну відпустку в Дубаї. Роналду потрібен час на відновлення – йому дуже важко морально після чемпіонату світу-2022. Тріумф Ліонеля Мессі – одвічного суперника Кріштіану – став ще важчим ударом для португальця, який тепер не виключає навіть поїздки на свій шостий чемпіонат світу. Щоправда, у 2026-му Роналду буде вже 41 рік.

КР7 дебютував за збірну Португалії в 2003 році. Зіграв 196 матчів, забив 118 голів.

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