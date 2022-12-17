Шість гравців збірної Португалії не подякували Сантушу після його звільнення
00:09 - Читать на русском
Групу "невдоволених" очолив Кріштіану Роналду.
Фернанду Сантуш пропрацював на чолі збірної Португалії 8 років та виграв із командою Євро-2016. Однак після провалу на ЧС-2022 Федерація футболу Португалії вирішила звільнити 68-річного фахівця та виплатила йому компенсацію у розмірі 4,5 мільйона євро.
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Як повідомляє Record, далеко не всі гравці публічно подякували Сантушу за роботу в національній команді. Кріштіану Роналду, Жозе Са, Антоніу Сілва, Жоау Палінья, Рубен Невеш та Рафаел Леау не стали цього робити.
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