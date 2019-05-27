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Куман оголосив заявку Нідерландів на вирішальні матчі Ліги націй

27 травня 22:28 919 Читать на русском
Куман оголосив заявку Нідерландів на вирішальні матчі Ліги націй
Френкі де Йонг і Рональд Куман / Reuters

Збірна Нідерландів опублікувала список гравців, які готуватимуться до "фіналу чотирьох" континентальної першості.

Команда не зазнала значних змін порівняно з попередніми матчами.

Куман викликав тих гравців, які брали участь в груповому етапі Ліги націй та перших матчах відбору на Євро-2020. Щоправда, фанати "помаранчевих" хотіли бачити щонайменше одного новачка. У офіційному твіттері збірної розпочався справжній "бунт" із закликами запросити нападника Вольфсбурга Ваута Вегорста, який відзначився хет-триком в останньому турі Бундесліги.

Збірна Англії опублікувала заявку на Фінал чотирьох Ліги націй – Кейн у складі

Суперником Нідерландів у півфіналі турніру стане збірна Англії.

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Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман Ваут Вегорст Ваут Вегорст Ліга націй
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