Куман оголосив заявку Нідерландів на вирішальні матчі Ліги націй

Збірна Нідерландів опублікувала список гравців, які готуватимуться до "фіналу чотирьох" континентальної першості.

Команда не зазнала значних змін порівняно з попередніми матчами.

Куман викликав тих гравців, які брали участь в груповому етапі Ліги націй та перших матчах відбору на Євро-2020. Щоправда, фанати "помаранчевих" хотіли бачити щонайменше одного новачка. У офіційному твіттері збірної розпочався справжній "бунт" із закликами запросити нападника Вольфсбурга Ваута Вегорста, який відзначився хет-триком в останньому турі Бундесліги.

Збірна Англії опублікувала заявку на Фінал чотирьох Ліги націй – Кейн у складі

Суперником Нідерландів у півфіналі турніру стане збірна Англії.