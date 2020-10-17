Пошкодження капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка у матчі з Евертоном (2:2) може мати дуже серйозні наслідки.

Нідерландець ризикує вилетіти до кінця сезону через травму хрестоподібних зв'язок, інформує Daily Mail з посиланням на beIn Sports.

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Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд жорстко "в'їхав" у ван Дейка, після чого нідерландцю довелося покинути поля. Щоправда, центрбек Ліверпуля зміг зробити це на власних ногах. Якщо найгірший прогноз справдиться, то лідер "червоних" пропустить близько 7-8 місяців. Нагадаємо, що ван Дейк є капітаном і в збірній Нідерландів, яка наступного літа стане першим суперником України на Євро-2020.

Захисник був незамінним гравцем Ліверпуля у чемпіонському сезоні АПЛ 2019/20 – провів всі 38 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

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